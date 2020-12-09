Já classificado, Porto garante vitória sobre Olympiacos na Champions

Nesta quarta-feira, o já classificado Porto venceu o Olympiakos por 2 a 0, na Grécia, pela Liga dos Campeões. Otávio, de pênalti, e Matheus Uribe marcaram os gols da vitória do Dragão.
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A equipa de Sérgio Conceição termina a fase de grupos com 13 pontos: foram quatro vitórias, um empate e uma derrota, somando dez gols marcados e três sofridos.
No outro jogo do grupo, o Manchester City deu uma 'ajuda' ao Olympiacos. O time inglês que venceu o Marselha por 3 a 0, dando ao Olympiacos no 3.º lugar e a vaga para Liga Europa.