Já classificado no Grupo A, Guangzhou Evergrande vence com gol de Elkeson

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Na madrugada desta segunda-feira (21/09), o Guangzhou Evergrande já entrou em campo classificado para encarar o Henan Jianye pela décima rodada da Superliga Chinesa. E confirmou o favoritismo. Com gols do atacante naturalizado Elkeson e do meia Paulinho, o atual campeão não tomou conhecimento do adversário e venceu por 2 a 1, se isolando ainda mais na liderança do Grupo A. Ivo, também brasileiro, diminuiu para o Jianye.

- Nós sempre entramos para vencer nossos jogos, independentemente de estarmos classificados ou não. Sabíamos que seria uma partida dura. Apesar da posição na tabela, o Henan Jianye tem um time qualificado. Graças a Deus, conseguimos fazer os gols ainda no primeiro tempo e vencer a partida. É seguir trabalhando para a equipe ganhar ainda mais entrosamento e chegar bem na próxima fase - disse Elkeson, que chegou ao quinto gol no campeonato.

Com 12 partidas disputadas, o Guangzhou Evergrande lidera o Grupo A, de forma isolada, com 31 pontos (10 vitórias, um empate e uma derrota). Com o fim dos jogos do dia, possui também o melhor ataque, com 29 gols, e a melhor defesa, com 10 gols sofridos.