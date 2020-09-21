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futebol

Já classificado no Grupo A, Guangzhou Evergrande vence com gol de Elkeson

Atacante fez, de pênalti, o gol que abriu o placar na vitória sobre o Henan Jianye por 2 a 1
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Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 11:17

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 11:17
Crédito: Divulgação
Na madrugada desta segunda-feira (21/09), o Guangzhou Evergrande já entrou em campo classificado para encarar o Henan Jianye pela décima rodada da Superliga Chinesa. E confirmou o favoritismo. Com gols do atacante naturalizado Elkeson e do meia Paulinho, o atual campeão não tomou conhecimento do adversário e venceu por 2 a 1, se isolando ainda mais na liderança do Grupo A. Ivo, também brasileiro, diminuiu para o Jianye.
- Nós sempre entramos para vencer nossos jogos, independentemente de estarmos classificados ou não. Sabíamos que seria uma partida dura. Apesar da posição na tabela, o Henan Jianye tem um time qualificado. Graças a Deus, conseguimos fazer os gols ainda no primeiro tempo e vencer a partida. É seguir trabalhando para a equipe ganhar ainda mais entrosamento e chegar bem na próxima fase - disse Elkeson, que chegou ao quinto gol no campeonato.
Com 12 partidas disputadas, o Guangzhou Evergrande lidera o Grupo A, de forma isolada, com 31 pontos (10 vitórias, um empate e uma derrota). Com o fim dos jogos do dia, possui também o melhor ataque, com 29 gols, e a melhor defesa, com 10 gols sofridos.
Na próxima rodada, o Evergrande enfrentará o Jiangsu Suning, no duelo entre líder e vice-líder do grupo.

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