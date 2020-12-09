Já classificado, Milan visita o Sparta Praga para tentar avançar em primeiro do Grupo H

Ainda buscando a liderança do Grupo H, o Milan visita o Sparta Praga nesta quinta-feira (10), às 17h (horário de Brasília). Já classificado para a fase de mata-mata da competição, a equipe italiana precisa vencer e torce por um tropeço do Lille.

VEJA A TABELA DA LIGA EUROPA- Há muita competição no grupo. Amanhã jogaremos com um lado competitivo, tentaremos mandar no jogo e vencer. Só do lado de fora há algum pensamento de haver jogadores indisponíveis agora. Temos muitos jogadores, nem todos podem jogar, mas amanhã haverá minutos para os jogadores que não jogaram muito. Tenho certeza que eles vão ficar bem porque são grandes profissionais - disse Pioli.