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futebol

Já classificado, Manchester City enfrenta o Porto pelo primeiro lugar do Grupo C

Equipe inglesa ocupa a liderança, mas pode ser ultrapassada em caso de vitória dos portugueses. Um empate serve para a classificação dos Dragões...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 17:26
Crédito: AFP
Na penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Manchester City viaja para enfrentar o Porto, nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). Já classificado para as oitavas de final, os ingleses tentam garantir a liderança do Grupo C, enquanto os Dragões tentam garantir a vaga no mata mata.Na partida em Manchester, os ingleses venceram por 3 a 1. Essa foi a única partida que o Porto não venceu até agora na Liga dos Campeões. Caso vença em casa, os Dragões podem assumir a liderança do Grupo C e garantir a classificação.
- Vai ser um jogo físico difícil. Eles têm um espírito de equipe incrível e uma fisicalidade excepcional. Vai ser difícil, nós sabemos disso, é a Liga dos Campeões. As melhores equipes em Portugal têm de vencer todos os fins-de-semana, o que faz deles perigosos - disse Pep Guardiola.
Para Sergio Conceição, treinador da equipe portuguesa, o jogo não servirá para provar nada a ninguém.
- Temos de entrar no jogo libertos de tudo. Com ambição de ganhar e as características que fazem parte da nossa equipe. Nestes jogos estamos todos motivados. Ofensivamente somos uma equipe que cria muito. Agora também depende da valia do adversário. Não é o jogo ideal para provar nada, é para sermos fiéis ao que trabalhámos. Não temos de provar nada a ninguém.

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