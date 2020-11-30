Já classificado, Manchester City enfrenta o Porto pelo primeiro lugar do Grupo C

Crédito: AFP

Na penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Manchester City viaja para enfrentar o Porto, nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). Já classificado para as oitavas de final, os ingleses tentam garantir a liderança do Grupo C, enquanto os Dragões tentam garantir a vaga no mata mata.Na partida em Manchester, os ingleses venceram por 3 a 1. Essa foi a única partida que o Porto não venceu até agora na Liga dos Campeões. Caso vença em casa, os Dragões podem assumir a liderança do Grupo C e garantir a classificação.

- Vai ser um jogo físico difícil. Eles têm um espírito de equipe incrível e uma fisicalidade excepcional. Vai ser difícil, nós sabemos disso, é a Liga dos Campeões. As melhores equipes em Portugal têm de vencer todos os fins-de-semana, o que faz deles perigosos - disse Pep Guardiola.

Para Sergio Conceição, treinador da equipe portuguesa, o jogo não servirá para provar nada a ninguém.