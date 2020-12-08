Já classificado em primeiro do Grupo A, Bayern de Munique recebe o Lokomotiv Moscou pela Champions

VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES- Tem uma equipa muito forte, principalmente no ataque. Com a posse de bola faz um bom jogo de combinação se conseguir espaço. A nossa tarefa será tornar os espaços apertados. Temos de ser compactos - disse Flick sobre o adversário.

- Jogamos bem por quatro rodadas, mas na última não tivemos sucesso. Como disse antes do primeiro jogo contra o Bayern, esta é a melhor equipa da Europa e possivelmente do Mundo. Mas no futebol sempre há uma chance. Quero que o time se mostre até o último segundo, enquanto tivermos chance. Para vencer em campo. Não sei em que escalação o Bayern vai jogar, mas não importa. Eles têm muitos jogadores de qualidade e estávamos nos preparando para isso. Estamos sentindo falta de muitos jogadores. Todos os saudáveis ​​voaram para Munique. Você precisa deixar todas as suas forças em campo e fazer um pequeno milagre. Isso acontece no esporte - disse Marko Nikolic, treinador do Lokomotiv.