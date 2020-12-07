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Já classificado, Borussia Dortmund encara o Zenit na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Alemães viajam à Rússia para encerrar o grupo, mas ainda buscam garantir o primeiro lugar da chave. Lazio e Club Brugge duelam pela segunda vaga nas oitavas de final...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 18:38

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 18:38

Crédito: MARTIN MEISSNER / AFP
Está chegando a hora de conhecermos os 16 classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, oito partidas abrem a última rodada da competição. Na Rússia, o Borussia Dortmund, que já está classificado, encara o eliminado Zenit. O jogo acontece no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, às 14h55 (de Brasília). A TNT, o Facebook do Esporte Interativo e o EI Plus transmitem o duelo.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesJá garantido nas oitavas de final, o técnico Lucien Favre poderá poupar alguns jogadores para o duelo contra os russos. Nomes como Brandt e Piszczek deverão ficar no banco de reservas, enquanto Meunier, Reinier e Haaland sequer foram relacionados. O brasileiro está com Covid-19, enquanto o camisa 9 se recupera de uma lesão muscular e só entra em campo em janeiro.
- Já nos classificamos há poucos dias contra a Lazio, isso foi importante. E é claro que jogamos para vencer, para acabar sendo o primeiro do grupo. E talvez seja melhor para o sorteio - disse Lucien Favre em entrevista coletiva.
PROVÁVEIS TIMESZenit: Kerzhakov; Sutormin, Prokhin, Rakytskyy e Zhirkov; Ozdoev, Wílmar Barrios, Kuzyaev, Azmoun e Malcom; Dzyuba.
Borussia Dortmund: Bürki; Emre Can, Hummels e Zagadou; Passlack, Witsel, Bellingham e Schulz; Sancho, Reus e Hazard.
LAZIO E BRUGGE BRIGAM POR UMA VAGA​No outro jogo do grupo, a Lazio recebe o Club Brugge, da Bélgica. A partida acontece no Estádio Olímpico de Roma, no mesmo horário de Zenit x Borussia Dortmund. Separados por dois pontos, quem vencer garante a vaga ao lado dos alemães. Com nove pontos, os italianos têm a vantagem do empate.

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