Já classificado, Borussia Dortmund encara o Zenit na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Crédito: MARTIN MEISSNER / AFP

Está chegando a hora de conhecermos os 16 classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, oito partidas abrem a última rodada da competição. Na Rússia, o Borussia Dortmund, que já está classificado, encara o eliminado Zenit. O jogo acontece no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, às 14h55 (de Brasília). A TNT, o Facebook do Esporte Interativo e o EI Plus transmitem o duelo.

+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesJá garantido nas oitavas de final, o técnico Lucien Favre poderá poupar alguns jogadores para o duelo contra os russos. Nomes como Brandt e Piszczek deverão ficar no banco de reservas, enquanto Meunier, Reinier e Haaland sequer foram relacionados. O brasileiro está com Covid-19, enquanto o camisa 9 se recupera de uma lesão muscular e só entra em campo em janeiro.

- Já nos classificamos há poucos dias contra a Lazio, isso foi importante. E é claro que jogamos para vencer, para acabar sendo o primeiro do grupo. E talvez seja melhor para o sorteio - disse Lucien Favre em entrevista coletiva.

PROVÁVEIS TIMESZenit: Kerzhakov; Sutormin, Prokhin, Rakytskyy e Zhirkov; Ozdoev, Wílmar Barrios, Kuzyaev, Azmoun e Malcom; Dzyuba.

Borussia Dortmund: Bürki; Emre Can, Hummels e Zagadou; Passlack, Witsel, Bellingham e Schulz; Sancho, Reus e Hazard.