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futebol

Já classificada, França encara desesperada Suécia na Nations

Time de Didier Deschamps está nas semifinais do torneio, enquanto Suécia briga para não sair da elite da competição. Duelo acontece nesta terça-feira, às 16h45 (de Brasília)...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 13:51

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 13:51

Crédito: França vive bom momento após duas vitórias seguidas (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
A França recebe a Suécia nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pela última rodada da Liga das Nações. Enquanto o time de Didier Deschamps já está classificado para às semifinais do torneio após a vitória contra Portugal, a Suécia briga para se manter na elite da competição, mas ocupa a lanterna do Grupo 3.
Os mandantes estão invictos na competição e até o momento é a única seleção classificada para o “Final Four”. A atual campeã do mundo vive um bom momento após duas vitórias seguidas, mas os jogadores precisam mostrar serviço, apesar da classificação antecipada, em busca de futuras convocações, principalmente visando a Euro 2021.
A Suécia, assim como a Croácia, decepcionou no grupo e não fez frente às duas equipes favoritas na Nations League. A primeira vitória dos escandinavos veio somente na última rodada, mas o time de Jan Andersson tem mais a perder caso não conquiste pontos nesta 6ª rodada. Apesar da diferença na tabela, o duelo promete emoção.

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