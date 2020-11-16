Já classificada, França encara desesperada Suécia na Nations

A França recebe a Suécia nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pela última rodada da Liga das Nações. Enquanto o time de Didier Deschamps já está classificado para às semifinais do torneio após a vitória contra Portugal, a Suécia briga para se manter na elite da competição, mas ocupa a lanterna do Grupo 3.
Os mandantes estão invictos na competição e até o momento é a única seleção classificada para o “Final Four”. A atual campeã do mundo vive um bom momento após duas vitórias seguidas, mas os jogadores precisam mostrar serviço, apesar da classificação antecipada, em busca de futuras convocações, principalmente visando a Euro 2021.
A Suécia, assim como a Croácia, decepcionou no grupo e não fez frente às duas equipes favoritas na Nations League. A primeira vitória dos escandinavos veio somente na última rodada, mas o time de Jan Andersson tem mais a perder caso não conquiste pontos nesta 6ª rodada. Apesar da diferença na tabela, o duelo promete emoção.