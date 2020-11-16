Já classificada, França encara desesperada Suécia na Nations

Crédito: França vive bom momento após duas vitórias seguidas (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A França recebe a Suécia nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pela última rodada da Liga das Nações. Enquanto o time de Didier Deschamps já está classificado para às semifinais do torneio após a vitória contra Portugal, a Suécia briga para se manter na elite da competição, mas ocupa a lanterna do Grupo 3.

Os mandantes estão invictos na competição e até o momento é a única seleção classificada para o “Final Four”. A atual campeã do mundo vive um bom momento após duas vitórias seguidas, mas os jogadores precisam mostrar serviço, apesar da classificação antecipada, em busca de futuras convocações, principalmente visando a Euro 2021.