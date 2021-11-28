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Já campeão da Série B, Botafogo pode igualar campanha de 2015

Em despedida de luxo, Alvinegro pode chegar ao mesmo número de pontos da campanha do Brasileirão de seis anos atrás se vencer o Guarani neste domingo no Nilton Santos...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 05:00
Com o troféu assegurado, o Botafogo tem um "amistoso de luxo" para se despedir de 2021. O Alvinegro ainda pode perseguir uma estatística: se vencer o Guarani neste domingo, às 16h no Estádio Nilton Santos, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão, o time termina com o mesmo número de pontos da campanha de 2015. O jogo terá transmissão em tempo real no LANCE!.+ Botafogo não desiste e vai apresentar novo projeto financeiro a Rafael Navarro, que recusou Estados Unidos
A equipe comandada por Enderson Moreira já garantiu a taça da Série B no último domingo, após vencer o Brasil de Pelotas. O acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro antes mesmo, após a vitória sobre o Operário.
Os números, contudo, ainda podem terminar da mesma maneira que o time de 2015 o fez: se vencer, o Botafogo finaliza a Série B com 72 pontos, mesma quantidade que aquela equipe terminou há seis anos na competição.
A campanha, caso se confirmasse, seria a mesma: 21 vitórias, nove empates e oito derrotas. O Botafogo de 2021 teve um começo irregular, mas embalou na reta final, trazendo resultados positivos e sendo o melhor time do segundo turno.
O time de 2015 também chegou para a última rodada com a responsabilidade de ser uma "despedida de luxo" para o torcedor. Com o título já assegurado, o Alvinegro empatou sem gols com o América-MG naquela ocasião.
Em 2021, a expectativa é que mais de 36 mil pessoas estejam presentes no Estádio Nilton Santos para a despedida da temporada, o que representaria o maior público no local desde a liberação das pessoas diante das limitações do novo coronavírus. Uma festa está sendo preparada pela torcida.
Crédito: BotafogojágarantiuotítulodaSérieB(Foto:VítorSilva/Botafogo

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