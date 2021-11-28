Já campeão da Série B, Botafogo pode igualar campanha de 2015

Com o troféu assegurado, o Botafogo tem um "amistoso de luxo" para se despedir de 2021. O Alvinegro ainda pode perseguir uma estatística: se vencer o Guarani neste domingo, às 16h no Estádio Nilton Santos, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão, o time termina com o mesmo número de pontos da campanha de 2015. O jogo terá transmissão em tempo real no LANCE!.+ Botafogo não desiste e vai apresentar novo projeto financeiro a Rafael Navarro, que recusou Estados Unidos

A equipe comandada por Enderson Moreira já garantiu a taça da Série B no último domingo, após vencer o Brasil de Pelotas. O acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro antes mesmo, após a vitória sobre o Operário.

Os números, contudo, ainda podem terminar da mesma maneira que o time de 2015 o fez: se vencer, o Botafogo finaliza a Série B com 72 pontos, mesma quantidade que aquela equipe terminou há seis anos na competição.

A campanha, caso se confirmasse, seria a mesma: 21 vitórias, nove empates e oito derrotas. O Botafogo de 2021 teve um começo irregular, mas embalou na reta final, trazendo resultados positivos e sendo o melhor time do segundo turno.

O time de 2015 também chegou para a última rodada com a responsabilidade de ser uma "despedida de luxo" para o torcedor. Com o título já assegurado, o Alvinegro empatou sem gols com o América-MG naquela ocasião.

Em 2021, a expectativa é que mais de 36 mil pessoas estejam presentes no Estádio Nilton Santos para a despedida da temporada, o que representaria o maior público no local desde a liberação das pessoas diante das limitações do novo coronavírus. Uma festa está sendo preparada pela torcida.