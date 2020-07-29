Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ivan Perisic pode ser reforço do Tottenham na próxima temporada

Jogador está emprestado ao Bayern, mas não deve permanecer na Allianz Arena...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2020 às 18:03

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 18:03

Crédito: KAI PFAFFENBACH / AFP
Com contrato de empréstimo junto ao Bayern de Munique até o final da temporada, o atacante Ivan Perisic, que pertence à Inter de Milão, não continuará na Alemanha. O jogador, tampouco, deverá ser aproveitado na Itália, e seu destino pode ser a Inglaterra.De acordo com informações do "Calciomercato", o croata pode jogar pelo Tottenham. A contratação do atleta de 31 anos, que foi vice-campeão mundial com sua seleção em 2018, na Rússia, seria um pedido do técnico português José Mourinho.
No entanto, com o orçamento prejudicado, a ideia dos Spurs é contratar Perisic por empréstimo e não em definitivo. O atacante tem contrato com a Inter de MIlão até junho de 2022.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados