Ivan Perisic pode ser reforço do Tottenham na próxima temporada

Com contrato de empréstimo junto ao Bayern de Munique até o final da temporada, o atacante Ivan Perisic, que pertence à Inter de Milão, não continuará na Alemanha. O jogador, tampouco, deverá ser aproveitado na Itália, e seu destino pode ser a Inglaterra.De acordo com informações do "Calciomercato", o croata pode jogar pelo Tottenham. A contratação do atleta de 31 anos, que foi vice-campeão mundial com sua seleção em 2018, na Rússia, seria um pedido do técnico português José Mourinho.