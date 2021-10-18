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Iury quer bons jogos do CSA na Série B e foca em acesso para a primeira divisão da próxima temporada

Atacante tem sido um dos principais jogadores da equipe e busca o G4 da segundona...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 17:25

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:25

Crédito: Divulgação / CSA
Titular do CSA e em alta no clube, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avaí, quer empenho total do grupo na sequência da Série B. Segundo o atleta, o desejo de todos é que a equipe melhore o rendimento em campo neste ano para garantir o acesso em 2021.- Estamos trabalhando em busca da evolução e de uma vaga no G4. O grupo está ciente das dificuldades que terá, mas confiante que pode fazer uma grande reta final para chegar ao acesso esse ano - disse o atacante.
Segundo o jogador, sua fase no Azulão tem sido especial nessa Série B.Estou vivendo um dos melhores momentos da minha carreira e agradeço ao CSA por isso. Venho me dedicando ao máximo para continuar evoluindo e melhorando meus números no clube - completou o Iury sobre o seu momento.

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