Iury quer bons jogos do CSA na Série B e foca em acesso para a primeira divisão da próxima temporada

Titular do CSA e em alta no clube, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avaí, quer empenho total do grupo na sequência da Série B. Segundo o atleta, o desejo de todos é que a equipe melhore o rendimento em campo neste ano para garantir o acesso em 2021.- Estamos trabalhando em busca da evolução e de uma vaga no G4. O grupo está ciente das dificuldades que terá, mas confiante que pode fazer uma grande reta final para chegar ao acesso esse ano - disse o atacante.