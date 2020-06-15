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futebol

Iury quer acesso com o Renofa Yamaguchi na J-League 2 em 2020

Jogador brasileiro foi revelado no Avaí...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 14:26

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 14:26

Crédito: Divulgação / Renofa Yamaguchi
Revelado nas divisões de base do Avaí, o atacante Iury, hoje defendendo a camisa do Renofa Yamaguchi, falou sobre a importância da equipe brigar pelo acesso para a primeira divisão do futebol japonês. Segundo o jogador, que passou pelo futebol árabe e ucraniano, o grupo tem condições de alcançar a meta.
- Nosso objetivo é, sem dúvida, fazer um campeonato regular e de muita intensidade para alcançarmos o objetivo, que é o acesso para a primeira divisão do futebol japonês. Lutaremos muito para que isso seja possível nesta temporada. O grupo tem totais condições de conquistar isso - disse.
Segundo o jogador, seu outro objetivo é conquistar a artilharia da disputa.
- Vou em busca da artilharia da Liga J2 esse ano. Vou trabalhar muito para conquistar essa meta em 2020. Tenho certeza que farei um grande ano com a camisa do clube.E MAIS:Mourinho pede Thiago Silva no Tottenham na próxima temporadaArsenal tenta Kluivert em troca com a Roma envolvendo MkhitaryanJadon Sancho está disposto a retornar ao Manchester CityApesar de estar perto de título, Bayern vive polêmica interna E MAIS:

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