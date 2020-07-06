Iury projeta grande temporada no Renofa Yamaguchi, do Japão

Crédito: Divulgação/Renofa Yamaguchi

O atacante Iury, que defende as cores do Renofa Yamaguchi, do Japão, falou sobre o trabalho que tem feito desde que chegou ao clube asiático. Segundo o atleta, seu crescimento foi grande e isso é consequência de muita dedicação de sua parte.

- Estou muito feliz com a evolução que tive. Tenho trabalhado muito para melhorar meu retrospecto em campo com a camisa do clube e para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos este ano. Vou continuar me dedicando ao máximo para evoluir e para fazer uma história de sucesso no clube - disse Iury.

Segundo o jogador, que foi revelado nas divisões de base do Avaí, o objetivo do clube é conquistar o acesso para a primeira divisão do futebol japonês.