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futebol

Iury projeta grande temporada no Renofa Yamaguchi, do Japão

Atacante chegou na Terra do Sol Nascente em fevereiro e atuou apenas três vezes, já que o futebol foi paralisado por conta da disseminação do coronavírus...

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 18:59
Crédito: Divulgação/Renofa Yamaguchi
O atacante Iury, que defende as cores do Renofa Yamaguchi, do Japão, falou sobre o trabalho que tem feito desde que chegou ao clube asiático. Segundo o atleta, seu crescimento foi grande e isso é consequência de muita dedicação de sua parte.
- Estou muito feliz com a evolução que tive. Tenho trabalhado muito para melhorar meu retrospecto em campo com a camisa do clube e para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos este ano. Vou continuar me dedicando ao máximo para evoluir e para fazer uma história de sucesso no clube - disse Iury.
Segundo o jogador, que foi revelado nas divisões de base do Avaí, o objetivo do clube é conquistar o acesso para a primeira divisão do futebol japonês.
- O clube vai lutar muito para conquistar o acesso este ano. Sem dúvida será uma meta a ser alcançada por todos. Sabemos das dificuldades da Liga J2, mas estamos preparados para fazer uma grande competição.

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