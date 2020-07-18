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futebol

Iury marca pela terceira vez em vitória do Renofa na J-League 2

Iury sonha em fazer boa temporada e brigar por artilharia no futebol japonês...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 16:18

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 16:18

Crédito: Divulgação / Renofa Yamaguchi
Com mais uma ótima atuação, o atacante Iury marcou pela terceira vez na segunda divisão japonesa no triunfo do Renofa Yamaguchi, por 4 a 1 sobre o Ryukyu. Feliz com mais esse gol assinalado, o jogador, ex-Avaí, falou sobre esse momento especial.
- Estou muito feliz por ter voltado a marcar e ter ajudado a equipe a conquistar essa importante vitória. Foi mais um jogo especial e em um momento muito bom que estou vivendo com a camisa do Renofa. Agora é continuar trabalhando para conquistar meus objetivos no clube.
Segundo o atleta, sua meta é buscar a artilharia da disputa.
- Vou em busca desse objetivo também. Todo atacante foca nisso, não tem jeito. Vou lutar para ajudar o Renofa com gols e, quem sabe, terminar o ano como artilheiro da disputa.

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