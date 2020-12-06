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futebol

Iury marca duas vezes em goleada do Renofa Yamaguchi na Liga J2

Jogador brasileiro foi revelado no Avaí e vive grande fase no Japão
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Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 14:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 dez 2020 às 14:35
Crédito: Divulgação / Renofa Yamaguchi
O atacante Iury, hoje no Renofa Yamaguchi, confirmou a boa fase que vem passando ao marcar dois gols na goleada da sua equipe sobre o Giravanz neste domingo por 4 x 1 dentro de casa. Feliz com a atuação, o jogador comemorou o resultado e os tentos assinalados.
- Voltar a marcar e em um jogo importante como esse foi muito bom. Estou muito feliz por ter ajudado o grupo a sair com essa vitória. Estávamos precisando. Agora é manter a sequência para crescer - disse.Segundo o jogador, o Renofa deu toda estrutura para ele fazer um grande trabalho.
- O clube tem uma ótima estrutura e isso foi muito importante para mim. Só tenho a agradecer ao clube por isso e por toda confiança que me deu durante a temporada.

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