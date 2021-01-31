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futebol

Iury fala sobre retorno ao Portimonense e foca em grande semestre no clube

Atcante brasileiro de 25 anos foi revelado no Avaí, e assinou com o clube português em 2019
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LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 16:25

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 16:25

Crédito: Divulgação / Portimonense
De volta ao Portimonense após uma ótima passagem pelo futebol japonês por empréstimo, o atacante Iury falou sobre a motivação para esse semestre com a camisa do clube português. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção nas próximas semanas para terminar bem a temporada.
Veja a tabela do Português- Vou trabalhar muito para fazer um grande semestre no clube. Estou muito focado em manter o mesmo desempenho que tive no Japão e até melhorar ele. Vou me dedicar ao máximo para crescer individualmente e ajudar o plantel - disse.
Segundo o jogador, sua ideia é fazer o maior número de jogos pelo clube.
- Vou lutar muito para fazer o maior número de jogos possível nestes próximos meses e gols. Vou me empenhar muito para isso - completou o atacante.
O Portimonense ocupa a décima terceira colocação do Campeonato Português, e enfrenta o Braga fora de casa nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), em partida válida pela décima sétima rodada do torneio.

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