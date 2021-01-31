Iury fala sobre retorno ao Portimonense e foca em grande semestre no clube

Crédito: Divulgação / Portimonense

De volta ao Portimonense após uma ótima passagem pelo futebol japonês por empréstimo, o atacante Iury falou sobre a motivação para esse semestre com a camisa do clube português. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção nas próximas semanas para terminar bem a temporada.

Veja a tabela do Português- Vou trabalhar muito para fazer um grande semestre no clube. Estou muito focado em manter o mesmo desempenho que tive no Japão e até melhorar ele. Vou me dedicar ao máximo para crescer individualmente e ajudar o plantel - disse.

Segundo o jogador, sua ideia é fazer o maior número de jogos pelo clube.

- Vou lutar muito para fazer o maior número de jogos possível nestes próximos meses e gols. Vou me empenhar muito para isso - completou o atacante.