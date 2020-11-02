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futebol

Iury fala sobre evolução no Renofa Yamaguchi e foca em artilharia no Japão

Revelado no Avaí, atacante brasileiro chegou na Terra do Sol Nascente em fevereiro
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LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 15:40

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 15:40

Crédito: Divulgação / Renofa Yamaguchi
O atacante Iury, do Renofa Yamaguchi, falou sobre o grande momento que vive com a camisa do clube japonês. Segundo o jogador, que foi revelado nas divisões de base do Avaí, a meta é melhorar ainda mais o rendimento em campo na época.
- Estamos fazendo um campeonato muito forte e buscando a evolução nestas próximas semanas. Temos nos dedicado muito para iniciarmos uma grande sequência no campeonato para melhorarmos ainda mais nossa posição na tabela de classificação da J-League 2 - disse.
Segundo o jogador, que passou pelo futebol árabe e ucraniano recentemente, seu objetivo é buscar a artilharia da J-League 2.
- Esse é um desejo que tenho. Vou trabalhar para fazer o maior número de jogos possível para marcar mais vezes com a camisa do clube.

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