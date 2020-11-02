Iury fala sobre evolução no Renofa Yamaguchi e foca em artilharia no Japão

Crédito: Divulgação / Renofa Yamaguchi

O atacante Iury, do Renofa Yamaguchi, falou sobre o grande momento que vive com a camisa do clube japonês. Segundo o jogador, que foi revelado nas divisões de base do Avaí, a meta é melhorar ainda mais o rendimento em campo na época.

- Estamos fazendo um campeonato muito forte e buscando a evolução nestas próximas semanas. Temos nos dedicado muito para iniciarmos uma grande sequência no campeonato para melhorarmos ainda mais nossa posição na tabela de classificação da J-League 2 - disse.

Segundo o jogador, que passou pelo futebol árabe e ucraniano recentemente, seu objetivo é buscar a artilharia da J-League 2.