Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Iury fala sobre evolução no Japão e foca em boa sequência do Renofa Yamaguchi na J-League 2
futebol

Iury fala sobre evolução no Japão e foca em boa sequência do Renofa Yamaguchi na J-League 2

Revelado no Avaí, atacante brasileiro chegou na Terra do Sol Nascente em fevereiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2020 às 12:35

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 12:35

Crédito: Divulgação / Renofa Yamaguchi
O atacante Iury, que defende a camisa do Renofa Yamaguchi, destacou a vontade de continuar crescendo de produção em 2020. Segundo o jogador, que atuou no Avaí, seu desejo é melhorar ainda mais seu rendimento em campo no Japão neste ano.
- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao Japão. Estou trabalhando muito para construir uma história no clube e no país. Vou continuar me dedicando ao máximo para que esses próximos meses sejam de conquistas para todos aqui no clube - disse.
De acordo com o jogador, que passou pelo futebol árabe e ucraniano recentemente, o grupo está em busca de uma boa sequência na disputa.
- Vamos trabalhar para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. Temos que ter um ritmo forte para crescermos na tabela de classificação da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados