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futebol

Iury fala sobre bom momento no Renofa Yamaguchi e no Japão

Jogador brasileiro foi revelado no Avaí
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Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 11:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 11:38
Crédito: Divulgação / Renofa Yamaguchi
O atacante Iury, hoje no Renofa Yamaguchi, falou sobre a ótima temporada que vem fazendo no clube japonês em 2020. Segundo o jogador, com passagens pelo Avaí, futebol ucraniano e árabe, a meta é continuar neste ritmo.- O futebol japonês me fez muito bem e isso é o mais importante. Tive uma evolução grande desde que cheguei ao clube e agradeço a todos por isso. Meu ano foi muito bom, positivo, dentro e fora de campo - disse.
Segundo o jogador, o Renofa deu toda estrutura para ele fazer um grande trabalho.
- O clube tem uma ótima estrutura e isso foi muito importante para mim. Só tenho a agradecer ao clube por isso e por toda confiança que me deu durante a temporada.

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