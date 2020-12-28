Iury fala sobre bom momento no Renofa Yamaguchi e no Japão

O atacante Iury, hoje no Renofa Yamaguchi, falou sobre a ótima temporada que vem fazendo no clube japonês em 2020. Segundo o jogador, com passagens pelo Avaí, futebol ucraniano e árabe, a meta é continuar neste ritmo.- O futebol japonês me fez muito bem e isso é o mais importante. Tive uma evolução grande desde que cheguei ao clube e agradeço a todos por isso. Meu ano foi muito bom, positivo, dentro e fora de campo - disse.