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futebol

Iury exalta desempenho pelo CSA e reconhece força do elenco para 2021

Atacante da equipe alagoana não economizou elogios para os companheiros e quer ir longe com a camisa do Azulão...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 17:42

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 17:42
Crédito: Divulgação / CSA
Melhorando seu rendimento em campo no CSA, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avaí, e com passagens pelo futebol ucraniano, árabe e japonês, destacou o desejo de continuar evoluindo com a camisa do Azulão.- Fico feliz com esse meu início no clube. Tudo tem acontecido com muita naturalidade. Vou continuar trabalhando muito para conquistar meus objetivos no clube e para crescer aqui no CSA. Espero que esse ano seja especial para todos aqui - comentou o atacante da equipe alagoana.
Segundo o jogador, o CSA tem tudo para evoluir na temporada e sabe da força do elenco para disputar títulos em 2021.- Estamos com um grupo que ainda está se formando, mas que tem muito potencial. Nosso elenco vem crescendo de produção e buscando essa evolução. Temos tudo para fazer uma grande temporada - completou.

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