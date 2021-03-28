Iury exalta desempenho pelo CSA e reconhece força do elenco para 2021

Melhorando seu rendimento em campo no CSA, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avaí, e com passagens pelo futebol ucraniano, árabe e japonês, destacou o desejo de continuar evoluindo com a camisa do Azulão.- Fico feliz com esse meu início no clube. Tudo tem acontecido com muita naturalidade. Vou continuar trabalhando muito para conquistar meus objetivos no clube e para crescer aqui no CSA. Espero que esse ano seja especial para todos aqui - comentou o atacante da equipe alagoana.