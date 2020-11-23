AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Iury espera boa reta final de temporada no Renofa Yamaguchi

Revelado no Avaí, atacante brasileiro chegou na Terra do Sol Nascente em fevereiro
...

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 15:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 15:22
Crédito: Divulgação / Renofa Yamaguchi
O atacante Iury, do Renofa Yamaguchi, revelou o desejo de fazer uma grande reta final de temporada com o clube japonês na J-League 2, a segunda divisão do Japão. Segundo o atleta, que foi revelado nas divisões de base do Avaí, a meta é crescer de produção.
- Estou muito feliz com essa temporada aqui no futebol japonês e trabalhando muito para construir uma história aqui de títulos e grandes resultados. Vou me dedicar ao máximo para continuar melhorando meu desempenho em campo com a camisa do clube nesta temporada. Esse é o objetivo - disse.
De acordo com o jogador, ue passou pelo futebol árabe e ucraniano recentemente, o grupo quer terminar bem o ano.
- Vamos lutar muito para que a equipe possa terminar bem o ano. Vamos trabalhar para conquistar as vitórias que precisamos para encerrar o ano com vitórias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

'Precisa de conchavos', diz Marina Lima sobre artistas que ficaram de fora do Rock in Rio
Cantora Marina Lima apresenta show "Marina 70" em outubro em Vitória
Protesto no Rio de Janeiro em 1968, durante a ditadura militar
Velhos amigos, novos encontros e vivas memórias
Imagem de destaque
Justiça decide intimar vereador condenado por estupro a usar tornozeleira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados