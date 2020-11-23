Iury espera boa reta final de temporada no Renofa Yamaguchi

Crédito: Divulgação / Renofa Yamaguchi

O atacante Iury, do Renofa Yamaguchi, revelou o desejo de fazer uma grande reta final de temporada com o clube japonês na J-League 2, a segunda divisão do Japão. Segundo o atleta, que foi revelado nas divisões de base do Avaí, a meta é crescer de produção.

- Estou muito feliz com essa temporada aqui no futebol japonês e trabalhando muito para construir uma história aqui de títulos e grandes resultados. Vou me dedicar ao máximo para continuar melhorando meu desempenho em campo com a camisa do clube nesta temporada. Esse é o objetivo - disse.

De acordo com o jogador, ue passou pelo futebol árabe e ucraniano recentemente, o grupo quer terminar bem o ano.