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futebol

Iury, do CSA, afirma que elenco quer seguir em ritmo alto em busca de bons resultados

Atacante quer manter boa fase até a reta final da temporada 2021...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 15:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 15:54
Crédito: Divulgação / CSA
Titular do CSA, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avai, pediu empenho total do grupo na sequência de 2021. Segundo o atleta, o desejo de todos é que a equipe melhore o rendimento em campo na temporada.- Estamos lutando para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada e para crescermos de produção nestas próximas partidas. Vamos manter esse ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos em 2021.
De acordo com o jogador, sua fase no Azulão tem sido especial e quer seguir com a intensidade alta até o final da temporada atual.- Tenho trabalhado muito para manter um ritmo forte e ajudar o grupo. Venho passando por um momento especial e espero mantê-lo até o fim do ano.

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