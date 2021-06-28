Iury, do CSA, afirma que elenco quer seguir em ritmo alto em busca de bons resultados

Titular do CSA, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avai, pediu empenho total do grupo na sequência de 2021. Segundo o atleta, o desejo de todos é que a equipe melhore o rendimento em campo na temporada.- Estamos lutando para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada e para crescermos de produção nestas próximas partidas. Vamos manter esse ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos em 2021.