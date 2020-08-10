Iury destaca evolução no Renofa Yamaguchi e foca em artilharia

Crédito: Divulgação / Renofa Yamaguchi

O atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avaí, que hoje está no Renofa Yamaguchi, falou sobre o bom momento que vive com a camisa do clube japonês. Segundo o atleta, que também atuou nos Emirados Árabes, Ucrânia e Arábia Saudita, a meta é melhorar ainda mais o rendimento em campo na época.

- Esse ano tem sido muito especial para mim. Estar no futebol japonês tem feito muito bem para mim. Vou continuar trabalhando muito para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube. Espero que esse segundo semestre seja ainda mais especial para mim e para o clube - disse.

Segundo o jogador, seu objetivo é buscar a artilharia da Liga J2.