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futebol

Iury destaca evolução no Renofa Yamaguchi e foca em artilharia

Revelado no Avaí, atacante brasileiro quer ser o maior marcador de gols da Liga J2...

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 12:46

LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 12:46
Crédito: Divulgação / Renofa Yamaguchi
O atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avaí, que hoje está no Renofa Yamaguchi, falou sobre o bom momento que vive com a camisa do clube japonês. Segundo o atleta, que também atuou nos Emirados Árabes, Ucrânia e Arábia Saudita, a meta é melhorar ainda mais o rendimento em campo na época.
- Esse ano tem sido muito especial para mim. Estar no futebol japonês tem feito muito bem para mim. Vou continuar trabalhando muito para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube. Espero que esse segundo semestre seja ainda mais especial para mim e para o clube - disse.
Segundo o jogador, seu objetivo é buscar a artilharia da Liga J2.
- Vou continuar trabalhando muito para ajudar o Renofa e, quem sabe, buscar essa artilharia da Liga J2. Seria muito especial para mim. Vou trabalhar muito para que isso seja possível nos próximos meses.

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