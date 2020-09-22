Iury destaca bom momento com o Renofa Yamaguchi na Liga J2 e foca em acesso com clube japonês

Crédito: Divulgação / Renofa Yamaguchi

O atacante Iury, que defende a camisa do Renofa Yamaguchi, falou sobre a vontade da equipe em brigar pelo acesso para a primeira divisão do futebol japonês nesta temporada. Segundo o jogador, o grupo tem condições de alcançar a meta.

- Nosso grupo tem qualidade e vai crescer muito de produção nos próximos meses. Vamos continuar nos dedicando ao máximo para melhorarmos nosso desempenho em campo nesta sequência da temporada para encostarmos no bloco da frente da tabela de classificação para brigarmos pelo acesso - disse.

Segundo o jogador, que passou pelo futebol árabe e ucraniano recentemente, sua temporada no Japão tem sido muito especial.