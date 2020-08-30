Iury destaca boa fase no Renofa Yamaguchi e visa acesso no Japão

Crédito: Iury tem sonho de chegar na primeira divisão japonesa (Divulgação / Renofa Yamaguchi

Revelado nas divisões de base do Avaí, o atacante Iury, atualmente defendendo a camisa do Renofa Yamaguchi, destacou a boa fase que vem passando no clube japonês. O jogador, que já atuou na Ucrânia, Portugal e Arábia Saudita antes de chegar à agremiação, falou sobre os trabalhos fortes que têm feito.

- Desde que cheguei ao clube tenho trabalhado muito para fazer a minha história no Renofa. Venho me dedicando ao máximo desde a pré-temporada para que tudo saia como estou planejando dentro e fora de campo. Agora é manter esse ritmo para que as coisas se encaixem como estou buscando - disse.

Segundo o jogador, o objetivo do clube é conquistar o acesso para a primeira divisão do futebol japonês.