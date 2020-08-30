Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Iury destaca boa fase no Renofa Yamaguchi e visa acesso no Japão

Jogador brasileiro foi revelado no Avaí e atua na J-League 2
...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 11:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2020 às 11:23
Crédito: Iury tem sonho de chegar na primeira divisão japonesa (Divulgação / Renofa Yamaguchi
Revelado nas divisões de base do Avaí, o atacante Iury, atualmente defendendo a camisa do Renofa Yamaguchi, destacou a boa fase que vem passando no clube japonês. O jogador, que já atuou na Ucrânia, Portugal e Arábia Saudita antes de chegar à agremiação, falou sobre os trabalhos fortes que têm feito.
- Desde que cheguei ao clube tenho trabalhado muito para fazer a minha história no Renofa. Venho me dedicando ao máximo desde a pré-temporada para que tudo saia como estou planejando dentro e fora de campo. Agora é manter esse ritmo para que as coisas se encaixem como estou buscando - disse.
Segundo o jogador, o objetivo do clube é conquistar o acesso para a primeira divisão do futebol japonês.
- Nosso objetivo é levar o Renofa novamente para a primeira divisão. A segunda divisão é uma competição muito forte, difícil e longa. Vamos precisar ter regularidade para conquistarmos esse objetivo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados