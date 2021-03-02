Iury chega ao CSA falando estar 'focado para ajudar o grupo'

Crédito: Atacante teve como última equipe o Portimonense-POR (Divulgação/CSA

Novo contratado da diretoria do CSA, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avaí e com passagens pelo futebol ucraniano, árabe e japonês, falou sobre a expectativa de vestir a camisa do clube alagoano em 2021.>Como está a disputa do Alagoano 2021? Confira!Feliz com a oportunidade, o jogador demonstrou bastante motivação para agregar ao elenco de Mozart com o espírito coletivo já nas suas primeiras palavras. Frisando, inclusive, que seu papel primário será de auxílio aos seus companheiros:

- Estou muito feliz com o acerto com o CSA e vou trabalhar muito para fazer uma grande temporada no clube, que tem uma torcida gigante. Chego muito focado em ajudar o grupo a conquistar seus objetivos e para ajudar dentro e fora de campo.

Para o atleta de 25 anos de idade que terá somente a sua segunda experiência em um time brasileiro, o CSA tem um elenco qualificado além de uma comissão técnica que dá confiança em obter grandes feitos na temporada 2021.

- O CSA tem um elenco forte e uma comissão técnica que conhece o grupo. Temos tudo para fazer um grande ano - avaliou.