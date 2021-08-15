Iury acredita em evolução do CSA em 2021 e quer se dedicar no clube

Hoje vestindo a camisa do CSA, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avaí, e com passagens pelo futebol ucraniano, árabe e japonês, destacou o desejo do elenco em evoluir em 2021. Para ele, o elenco tem tudo para alcançar seus objetivos neste ano.- Nosso objetivo é fazer um grande segundo semestre para brigarmos entre os primeiros colocados na Série B. Vamos trabalhar muito para atingirmos nossas metas nestes próximos meses. O elenco está muito motivado.