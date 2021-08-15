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futebol

Iury acredita em evolução do CSA em 2021 e quer se dedicar no clube

Atacante sabe que a equipe pode render mais em campo...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 18:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 18:27
Crédito: Divulgação / CSA
Hoje vestindo a camisa do CSA, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avaí, e com passagens pelo futebol ucraniano, árabe e japonês, destacou o desejo do elenco em evoluir em 2021. Para ele, o elenco tem tudo para alcançar seus objetivos neste ano.- Nosso objetivo é fazer um grande segundo semestre para brigarmos entre os primeiros colocados na Série B. Vamos trabalhar muito para atingirmos nossas metas nestes próximos meses. O elenco está muito motivado.
Segundo o jogador, sua meta é crescer nesta sequência de 2021.- Estou motivado e muito confiante para esse segundo semestre. Vou trabalhar muito para melhorar meus números com a camisa do clube.

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