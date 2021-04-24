Ituano X São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Erik Teixeira/Raw Image

No próximo domingo (25), o São Paulo enfrenta o Ituano, no Estádio Dr. Novelli Júnior, às 22h15, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista de 2021. O jogo marca o confronto entre duas equipes com missões muito diferentes na competição.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

De um lado, o Tricolor, líder do grupo B, busca uma vitória para garantir a sua classificação para a fase de mata-mata do Paulistão. O time é, atualmente, o líder geral do campeonato e, também, o melhor ataque da competição.

O São Paulo vem em grande fase, com seis vitórias consecutivas. No Campeonato Paulista são cinco triunfos em sequência. O time jogou pela última vez na sexta-feira (23), contra o Santo André, e venceu por 2 a 0.

Jogando em casa, o Ituano tenta escapar de vez do risco de rebaixamento. Com apenas sete pontos conquistados em sete partidas, a equipe busca somar o máximo de vitórias possíveis para seguir tranquilo na disputa do estadual.Do outro lado, o Ituano luta na parte de baixo da tabela. Com apenas sete pontos conquistados em sete jogos, a equipe está apenas dois pontos à frente do primeiro time da zona de rebaixamento, o São Bento.

Lanterna do grupo C,o Ituano espera acumular o maior número de pontos nas últimas cinco partidas que tem pela frente e se livrar de vez do risco de rebaixamento.

FICHA TÉCNICAITUANO X SÃO PAULOLocal: Estádio Dr. Novelli Júnior, Itu (SP)Data/Horário: 25 de abril de 2021 (domingo), às 22h15 (de Brasília)Arbitro: Raphael ClausAssistentes: Evandro de Melo Lima, Rafael Tadeu Alves de Souza e João Vitor GobiVAR: Pericles Bassols Pegado CortezOnde acompanhar: Premiere FC e Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte

Ituano: Pegorari; Jeferson, Léo Santos, Sueliton e Mário Sérgio; Bruno Lopes, Bruno Lima, Fillipe Soutto e Iago; Bill e Victor Rangel. Técnico: Vinícius Bergantin.