Ituano x Grêmio: prováveis escalações e onde assistir ao confronto da Série B

Na próxima segunda-feira (16), Ituano e Grêmio se enfrentam em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2022. O confronto acontece no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 20h (horário de Brasília).>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!ITUANO

A equipe comandada por Mazola Júnior vem de uma derrota para o Novorizontino, fora de casa, no duelo entre dois times que subiram para a Série B. Atualmente, o Galo de Itu tem oito pontos e ocupa a 11ª colocação. Apesar disso, está a apenas um da zona de rebaixamento e busca uma vitória para sair do bolo de baixo e colar no grupo de cima, uma vez que somente quatro pontos separam a equipe do G4.

GRÊMIO

Com 10 pontos somados até aqui, o Grêmio aparece na 5ª posição e pode entrar no G4 com uma vitória fora de casa. Até aqui, o desempenho como visitante é de um triunfo, um empate e uma derrota nessa Série B. Na sua última partida, o Tricolor Gaúcho acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro, no Mineirão, por 1 a 0.FICHA TÉCNICA DA PARTIDAITUANO X GRÊMIO​Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)Data e hora: 16/05/2022 - 20h (de Brasília)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)​Onde assistir: SporTV e Premiere

ITUANO (Técnico: Mazola Júnior)

Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Bernardo (Cleberson) e Roberto; Rafael Pereira, Lucas Siqueira, Kaio e Gerson Magrão; Aylon e Rafael Elias.

GRÊMIO (Técnico: Roger Machado)

Brenno; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bittelo e Lucas Silva (Gabriel Silva); Gabriel Teixeira, Elias e Diego Souza.