Ituano fecha nova parceria e anuncia novo fornecedor esportivo

Crédito: Divulgação/Ituano

A equipe do Ituano teve grande desempenho na Série C de 2020, chegando à segunda fase e lutando pelo acesso. Para 2021, a equipe já começa a anunciar as primeiras novidades. O clube passará a ter um novo fornecedor de material esportivo. A Alluri Sports irá produzir o material tanto para o time profissional, até a categoria sub-15.TABELA> Veja tabela e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Além da Série C do Brasileirão, o clube irá disputar a elite do Campeonato Paulista. A estreia da equipe na competição tem data prevista para o dia 28 de fevereiro, diante do Guarani.

- O Ituano é um time com uma história maravilhosa e que vem crescendo a cada ano no cenário nacional. Estamos ansiosos para trabalhar com o clube e entregar um uniforme de qualidade que a torcida do rubro-negro de Itu merece - falou Bruno Bonini, gerente de marketing da Alluri, ao site do Ituano.

O gestor do Ituano, Paulo Silvestri, também comentou sobre a nova parceria.