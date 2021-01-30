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futebol

Ituano fecha nova parceria e anuncia novo fornecedor esportivo

Clube de Itu fez o anúncio da novidade por meio do seu site na última sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 19:50

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 19:50

Crédito: Divulgação/Ituano
A equipe do Ituano teve grande desempenho na Série C de 2020, chegando à segunda fase e lutando pelo acesso. Para 2021, a equipe já começa a anunciar as primeiras novidades. O clube passará a ter um novo fornecedor de material esportivo. A Alluri Sports irá produzir o material tanto para o time profissional, até a categoria sub-15.TABELA> Veja tabela e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Confira os clubes que já estão garantidos na Copa Libertadores 2021
Além da Série C do Brasileirão, o clube irá disputar a elite do Campeonato Paulista. A estreia da equipe na competição tem data prevista para o dia 28 de fevereiro, diante do Guarani.
- O Ituano é um time com uma história maravilhosa e que vem crescendo a cada ano no cenário nacional. Estamos ansiosos para trabalhar com o clube e entregar um uniforme de qualidade que a torcida do rubro-negro de Itu merece - falou Bruno Bonini, gerente de marketing da Alluri, ao site do Ituano.
O gestor do Ituano, Paulo Silvestri, também comentou sobre a nova parceria.
- Toda a mudança é uma evolução. Com esta nova parceria para seus uniformes, o Ituano dá mais um passo no seu engrandecimento e identificação com sua torcida. Bem vindo Alluri Sports - disse Paulo ao site oficial da equipe.

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