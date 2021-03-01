Ituano estreia bem no Paulistão e derrota o Guarani em Campinas

Na noite desta segunda-feira, o Ituano foi até o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e estreou bem no Campeonato Paulista 2021. A equipe de Itu derrotou os mandantes por 3 a 0 e somou seus três primeiros pontos no grupo C. O duelo marcou o fim da rodada inaugural do estadual, com exceção ao jogo Palmeiras x São Caetano, que foi adiado.
Léo Santos abriu o placar, de cabeça, logo aos cinco minutos iniciais ao Ituano. Pouco depois, aos sete, Gabriel Taliari ampliou a vantagem dos visitantes após receber na área, fintar o marcador e bater colocado. O terceiro gol saiu logo nos primeiros segundos da etapa final, com um golaço de Breno Lopes, que acertou lindo chute de fora da área após vacilo na saída de bola do time bugrino, para definir a vitória.
Assim, o Ituano assume a liderança do grupo C, com três pontos. O Guarani é o lanterna do D. O Galo Rubro-Negro volta a jogar pelo Paulistão nesta quinta-feira (4), às 15h, contra o São Bento em casa. No mesmo dia, o Bugre tenta recuperação contra o Botafogo-SP, às 16h45, na cidade de Ribeirão Preto.