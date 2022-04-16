Ituano e CSA empatam sem gols pelo Campeonato Brasileiro da Série B

No estádio Novelli Júnior, em Itu, na tarde deste sábado (16), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Ituano e CSA empataram pelo placar de 0 a 0, em jogo que teve Marcelo Carné, do Azulão, como grande destaque fazendo grandes defesas na primeira etapa. Com o resultado, o CSA, que estreou hoje pela competição, soma o seu primeiro ponto. Já o Galo chega ao segundo empate em dois jogos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o CSA recebe o Bahia, no estádio Rei Pelé, em Maceió, dia 22 de abril. No dia seguinte, o Ituano enfrenta o Vila Nova, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

A partidaPRIMEIRO TEMPODOMÍNIO DO ITUANO NOS PRIMEIROS 20 MINUTOSOs primeiros 20 minutos de partida foram de amplo domínio do Ituano, que teve duas grandes oportunidades para marcar, aos 15 e 16 minutos, com Bernardo Schappo e Kaio, respectivamente, mas Marcelo Carné estava bem posicionado nos dois lances e salvou o CSA.

CSA SUPORTA A PRESSÃO E CRIA BOA CHANCEApós quase sofrer o gol, o CSA mostrou poder de reação e criou uma boa oportunidade para marcar. Aos 22 minutos, Rodrigo Rodrigues entrou na área e cruzou, só que Marco Túlio não conseguiu chegar para abrir o placar.

BLITZ DO ITUANO; CARNÉ APARECE DE NOVO PARA SALVARApós o susto do Azulão, o Galo voltou a pressionar e criar boas oportunidades. Nas duas chances mais claras, aos 37 e 42 minutos, Rafael Elias e Aylon, respectivamente, por pouco não marcaram. Para azar deles, Marcelo Carné conseguiu salvar o CSA nas duas ocasiões.

SEGUNDO TEMPOCHANCE DO CSA EM COBRANÇA DE FALTALogo no início do segundo tempo, o CSA teve uma boa oportunidade para marcar em cobrança de falta. Só que o Rodrigo Rodrigues, atacante do Azulão, acabou batendo para fora e desperdiçando uma chance importante de gol.

JOGO CAI DE RENDIMENTOCom o passar dos minutos da etapa complementar, a partida caindo cada vez mais de rendimento. Mostrando um claro desgaste, os dois times diminuíram demais a intensidade e as oportunidades de gol praticamente não existiram no segundo terço do segundo tempo.

ITUANO QUASE MARCA NO FIM, MAS JOGO ACABA EMPATADONo fim da partida, os dois times até arriscaram um pouquinho tentando um “sprint” final em busca do gol da vitória. Quem chegou mais perto de fazer foi o Ituano em falta lateral. Mas a cobrança de Gerson Magrão acabou saindo pela linha de fundo e o jogo acabou mesmo empatado por 0 a 0.