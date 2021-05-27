Ituano anuncia a contratação do meia paraguaio Jorge Jimenez para a temporada 2021

Crédito: Divulgação / Ituano

O Ituano anunciou nesta quinta-feira (27) a contratação do meia Jorge Jimenez para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Com passagens por Náutico e Operário, o paraguaio de 28 anos estava no CRB no início da temporada e chega com vínculo até o final do ano com o Galo de Itu.

Jimenez agradece a oportunidade em vestir as cores rubro-negras e fala da expectativa em conseguir mais um acesso em seu currículo. Em 2019, quando atuava pelo Náutico, o paraguaio conquistou o acesso e o título da Série C.– Quero aproveitar para prestar meu agradecimento ao clube por ter aberto portas para me receber e me dar a oportunidade desse novo desafio em minha carreira. Também pela grande confiança depositada em meu trabalho, e pela maneira que estão me acolhendo com muita atenção e respeito.