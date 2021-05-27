Ituano anuncia a contratação do meia paraguaio Jorge Jimenez para a temporada 2021

O Ituano anunciou nesta quinta-feira (27) a contratação do meia Jorge Jimenez para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Com passagens por Náutico e Operário, o paraguaio de 28 anos estava no CRB no início da temporada e chega com vínculo até o final do ano com o Galo de Itu.
Jimenez agradece a oportunidade em vestir as cores rubro-negras e fala da expectativa em conseguir mais um acesso em seu currículo. Em 2019, quando atuava pelo Náutico, o paraguaio conquistou o acesso e o título da Série C.– Quero aproveitar para prestar meu agradecimento ao clube por ter aberto portas para me receber e me dar a oportunidade desse novo desafio em minha carreira. Também pela grande confiança depositada em meu trabalho, e pela maneira que estão me acolhendo com muita atenção e respeito.
– Tenho boas referências do clube, e venho aberto a aprender e me dedicar a ser melhor todos os dias. Muito confiante em meu potencial e com muita fé em Deus que coisas boas acontecerão. Espero coisas maravilhosas nessa minha chegada ao Ituano. Venho em busca de mais um acesso e uma taça de campeão, me cobro muito e lutarei por isso todos os dias – concluiu.O Ituano faz sua estreia neste final de semana no Brasileirão da Série C. O Galo de Itu visita o Criciúma, neste sábado (29), às 17h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela primeira rodada da competição nacional.