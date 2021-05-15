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Italiano: Roma vence a Lazio no dérbi da capital e acaba com as chances da rival se classificar para a Champions

Com gols de Mkhitaryan e Pedro, Giallorossi fica perto de vaga na Conference League e impossibilita que rival chegue ao G-4. Lazio disputará a próxima Liga Europa...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 17:47

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 17:47
Crédito: TIZIANA FABI / AFP
Vitória da Giallorossi no Derby della Capitale (o "clássico da capital", na tradução). Neste sábado, Roma e Lazio se enfrentaram pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico, na capital do País da Bota, e a Roma venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Mkhitaryan e Pedro.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoEFICIÊNCIAO primeiro tempo foi muito disputado na capital italiana e a Lazio até criou mais oportunidades. Pouco antes do intervalo, porém, quem abriu o placar foi a Roma, em uma das únicas finalizações. Em boa jogada de Dzeko pela esquerda, o bósnio serviu Mkhitaryan, que só precisou empurrar para o gol.
GOLAÇONo segundo tempo, a Roma conseguiu controlar o jogo e chegou ao segundo já na reta final da partida. O espanhol Pedro, que entrou aos 27 minutos, teve liberdade seis minutos depois e arriscou de fora de área para fazer um lindo gol. O goleiro Pepe Reina até se esticou, mas não alcançou a bola.
SITUAÇÃOCom a vitória, a Roma praticamente assegurou a vaga na próxima Conference League, a nova competição da Uefa. O time de Paulo Fonseca chegou aos 61 pontos e está seis na frente do Sassuolo, que pode empatar, mas ainda precisa tirar uma vantagem no saldo de gols. A Lazio, por sua vez, deu adeus ao sonho de vaga na Champions League e disputará a Liga Europa.
+ Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundo
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada, a última do Campeonato Italiano, a Roma encara o Spezia, fora de casa. A Lazio, que ainda tem um jogo atrasado, pega o Torino, na quarta e depois o Sassuolo no encerramento da competição.

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