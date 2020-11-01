Italiano: Roma vence a Fiorentina em casa e Napoli perde para o Sassuolo

Pela sexta rodada do Campeonato Italiano, a Roma recebeu a Fiorentina neste domingo e venceu a Viola por 2 a 0. Por outro lado, o Napoli, que também jogou sob seus domínios, foi surpreendido e perdeu para o Sassuolo também por 2 a 0. Em Turim, a Lazio venceu o Torino por 4 a 3 num jogo emocionante.
RAPIDEZ DEFINIU PARA A ROMAA Roma dominou a Fiorentina, mas os gols ficaram marcados por serem em construções rápidas no Estádio Olímpico. O primeiro gol saiu aos 11 minutos do primeiro tempo e começou com um chutão do goleiro Antonio Mirante. Spinazzola aproveitou falha da marcação, conduziu, driblou o zagueiro dentro da área e marcou. O segundo, já na etapa final, saiu após contra-ataque e passe de Mkhitaryan para Pedro.
BOA CAMPANHAO Sassuolo, que é o vice-líder do Campeonato Italiano, não se intimidou por jogar na casa do Napoli e venceu com gols de Manuel Locatelli, de pênalti, e Maxime López. O segundo saiu já nos acréscimos, quando o time da casa tentava uma pressão final na base do abafa.
JOGÃO EM TURIMA Lazio visitou o Torino e venceu por 4 a 3 em um jogo emocionante. O brasileiro Andreas Pereira abriu o placar, mas os donos da casa viraram com Bremer e Belotti. Na etapa final, Milinkovic-Savic deixou tudo igual, mas o Torino voltou a ficar na frente com Lukic. Nos acréscimos, o artilheiro Immobile marcou duas vezes para a Lazio e virou o jogo novamente.