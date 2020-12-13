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Italiano: Roma, Napoli e Atalanta vencem seus jogos neste domingo

Brigando na parte de cima da tabela, equipes vencem seus compromissos e acirram disputa por vaga em competições europeias da próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 15:57

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 15:57

Crédito: Divulgação / Roma; Divulgação / Napoli; Divulgação / Atalanta
Três jogos deram sequência à rodada do Campeonato Italiano neste domingo. E Roma, Napoli e Atalanta venceram seus compromissos contra Bologna, Sampdoria e Fiorentina, respectivamente. Os jogos aconteceram às 11h (de Brasília).
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoGOLEADA FORA DE CASAA Roma foi até o norte da Itália e visitou o Bologna. Sem tomar conhecimento dos donos da casa, a equipe de Paulo Ferreira aplicou um impiedoso 5 a 1. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. Poli (contra), Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan fizeram o time da capital e Cristante (contra) balançou as redes a favor do Bolgna.
VIRADA RELÂMPAGOEm Nápoles, no Estádio Diego Armando Maradona, o Napoli venceu a Sampdoria de virada. Jankto abriu o placar para os visitantes aos 20 minutos do primeiro tempo, enquanto Lozano e Petagna, no segundo tempo, garantiram a vitória para o time de Gennaro Gattuso.
BRILHO BRASILEIROEm Bérgamo, a Atalanta recebeu a Fiorentina. Sem Ilicic e Papu Gómez, os comandados de Gian Piero Gasperini não tiveram dificuldades para vencer a Viola. Gosens, Malinovskiy e o brasileiro Rafael Tolói balançaram as redes para a Gli Orobici.

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