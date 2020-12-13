Italiano: Roma, Napoli e Atalanta vencem seus jogos neste domingo

Crédito: Divulgação / Roma; Divulgação / Napoli; Divulgação / Atalanta

Três jogos deram sequência à rodada do Campeonato Italiano neste domingo. E Roma, Napoli e Atalanta venceram seus compromissos contra Bologna, Sampdoria e Fiorentina, respectivamente. Os jogos aconteceram às 11h (de Brasília).

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoGOLEADA FORA DE CASAA Roma foi até o norte da Itália e visitou o Bologna. Sem tomar conhecimento dos donos da casa, a equipe de Paulo Ferreira aplicou um impiedoso 5 a 1. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. Poli (contra), Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan fizeram o time da capital e Cristante (contra) balançou as redes a favor do Bolgna.

VIRADA RELÂMPAGOEm Nápoles, no Estádio Diego Armando Maradona, o Napoli venceu a Sampdoria de virada. Jankto abriu o placar para os visitantes aos 20 minutos do primeiro tempo, enquanto Lozano e Petagna, no segundo tempo, garantiram a vitória para o time de Gennaro Gattuso.