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Italiano: Gervinho brilha e Parma vence o Genoa fora de casa; Torino e Sampdoria ficam no empate

Duas partidas encerram a nona rodada, com destaque para o marfinense Gervinho, que marcou duas vezes na vitória do Parma sobre o Genoa. Torino e Sampdoria empatam...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 20:10

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 20:10
Crédito: Divulgação / Twitter Parma
Pelo Campeonato Italiano, dois jogos completaram a nona rodada da competição nesta quinta-feira. Em Turim, Torino e Sampdoria empataram em 2 a 2. Em Gênova, entretanto, o marfinense Gervinho brilhou com dois gols e o Parma bateu o Genoa por 2 a 1.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoLÁ E CÁ​Jogando em casa, o Torino empatou com a Sampdoria por 2 a 2. Aos 25 minutos, Singo cruzou na medida e Belotti abriu o placar. A Samp empatou com Candreva no segundo tempo e virou com o veterano Quagliarella. No final da partida, Verdi cobrou escanteio na medida e Meite desviou na primeira trave para evitar a derrota.
BRILHO MARFINENSEEm Gênova, o Parma bateu o Genoa por 2 a 1. Gervinho abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo e ampliou aos dois da etapa final após erro da zaga. O Genoa apenas descontou o placar com gol de Shomurodov, que não deu chances para o goleiro Sepe.
SEQUÊNCIA​Juventus x Torino - 5/12 - 14h​Parma x Benevento - 6/12 - 11hSampdoria x Milan - 6/12 - 16h45​Fiorentina x Genoa - 7/12 - 16h45
Os jogos são no horário de Brasília.

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