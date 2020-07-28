Italiano: 37ª rodada tem Milan, Juve, Lazio e Roma na quarta-feira

Crédito: Juventus entrará em campo como campeã italiana pela primeira vez na temporada (MARCO BERTORELLO / AFP

A 37ª rodada do Campeonato Italiano será fechada nesta quarta-feira e o Milan irá encarar a Sampdoria, às 14h30 (horário de Brasília), para tentar permanecer na 6ª colocação. O time de Stefano Pioli está invicto desde o retorno do futebol no país após a paralisação por conta da Covid-19 e enfrenta um rival sem ambições no torneio.

O comandante rossonero sonha em um tropeço da Roma para buscar a 5ª colocação e, assim, conseguir uma classificação direta para a fase de grupos da próxima Liga Europa.

- Temos que acreditar e tentar fazer o máximo de pontos possíveis. Infelizmente não depende apenas de nós (alcançar a 5ª posição), mas nossos resultados dependem da gente, então precisaremos fazer um ótimo jogo. Estamos muito concentrados e vamos ver o que o adversário irá fazer.

No mesmo horário, a Lazio encara o Brescia já rebaixado e o time de Simone Inzaghi tenta se redimir após um retorno irregular no Campeonato Italiano em que começou na vice-liderança e caiu para a 4ª colocação. O Verona recebe o Spal, a Lecce, brigando contra o rebaixamento, viaja para enfrentar a Udinese, enquanto o Sassuolo pega o Genoa, tentando se distanciar da degola.

Mais tarde, às 16h45 (horário de Brasília), a Juventus fará sua primeira partida oficial como campeã italiana da atual temporada contra o Cagliari, fora de casa. O duelo deve ser encarado pelo técnico Maurizio Sarri como uma preparação para o duelo contra o Lyon pela Liga dos Campeões, no dia sete de agosto, uma vez que o objetivo na principal competição nacional já foi cumprido.