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futebol

Italiano: 37ª rodada tem Milan, Juve, Lazio e Roma na quarta-feira

Equipes do alto escalão do Campeonato Italiano fecham penúltima rodada e tentam definir suas posições finais antes da última jornada na principal competição nacional...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 12:31

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 12:31
Crédito: Juventus entrará em campo como campeã italiana pela primeira vez na temporada (MARCO BERTORELLO / AFP
A 37ª rodada do Campeonato Italiano será fechada nesta quarta-feira e o Milan irá encarar a Sampdoria, às 14h30 (horário de Brasília), para tentar permanecer na 6ª colocação. O time de Stefano Pioli está invicto desde o retorno do futebol no país após a paralisação por conta da Covid-19 e enfrenta um rival sem ambições no torneio.
O comandante rossonero sonha em um tropeço da Roma para buscar a 5ª colocação e, assim, conseguir uma classificação direta para a fase de grupos da próxima Liga Europa.
- Temos que acreditar e tentar fazer o máximo de pontos possíveis. Infelizmente não depende apenas de nós (alcançar a 5ª posição), mas nossos resultados dependem da gente, então precisaremos fazer um ótimo jogo. Estamos muito concentrados e vamos ver o que o adversário irá fazer.
No mesmo horário, a Lazio encara o Brescia já rebaixado e o time de Simone Inzaghi tenta se redimir após um retorno irregular no Campeonato Italiano em que começou na vice-liderança e caiu para a 4ª colocação. O Verona recebe o Spal, a Lecce, brigando contra o rebaixamento, viaja para enfrentar a Udinese, enquanto o Sassuolo pega o Genoa, tentando se distanciar da degola.
Mais tarde, às 16h45 (horário de Brasília), a Juventus fará sua primeira partida oficial como campeã italiana da atual temporada contra o Cagliari, fora de casa. O duelo deve ser encarado pelo técnico Maurizio Sarri como uma preparação para o duelo contra o Lyon pela Liga dos Campeões, no dia sete de agosto, uma vez que o objetivo na principal competição nacional já foi cumprido.
A Roma também joga no mesmo horário da Velha Senhora, mas para enfrentar o Torino, em Turim, e tentar garantir matematicamente, caso vença, a 5ª colocação no calcio e a classificação direta para a fase de grupos da próxima Liga Europa. O adversário, que brigou por muito tempo para fugir do rebaixamento, está livre e não tem muitas ambições no campeonato.

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