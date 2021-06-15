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Itália x Suíça: onde assistir e prováveis escalações

Pela segunda rodada do Grupo A, italianos e suíços se enfrentam em partida importante para definir os rumos das equipes na Eurocopa...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 19:59

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 19:59

Crédito: Andrew Medichini / POOL / AFP
Nesta quarta-feira, as seleções de Itália e Suíça se enfrentam no Stadio Olimpico, na cidade de Roma, pela segunda rodada do Grupo A da Eurocopa. O confronto, que ocorre às 16h (de Brasília), pode definir o rumo de italianos e suíços na competição.
Veja a tabela da EurocopaA Seleção Italiana venceu a Turquia por 3 a 0 em sua estreia na Eurocopa, e busca repetir tal feito na segunda rodada da competição. Em ótima fase, a Itália de Roberto Mancini pode garantir a classificação para o mata-mata com uma vitória.
- A Suíça é uma equipe muito forte. Shaqiri é um grande jogador. Ele veio para o Inter (quando eu era o treinador dos Nerazurri) quando eles ainda estavam em andamento e ele estava apenas emprestado do Bayern, então não foi fácil para ele. Mas eu o considero um dos melhores meio-campistas ofensivos da Europa - disse Roberto Mancini, treinador da Itália.
Os suíços, que empataram em 1 a 1 com o País de Gales em sua estreia na Eurocopa, buscam a vitória em uma partida complicada contra os italianos. Ainda assim, os jogadores e o treinador da Suíça estão confiantes para conseguir vencer.
- Não há segredos (para vencer a Itália). Temos de ser corajosos e estar em jogo durante os 90 minutos completos. Estou de volta a Roma (no Stadio Olimpico) depois de oito anos, e é lindo. Roma também é uma cidade incrível. Mas estamos focados exclusivamente no jogo - disse Vladimir Petkovic, treinador da Suíça.FICHA TÉCNICAITÁLIA x SUÍÇA - EUROCOPA, GRUPO A
Data e horário: 16/06/2021, às 16h (de Brasília)Local: Stadio Olimpico, em Roma (ITA)Árbitro: Sergei Karasev (RUS)Assistentes: Igor Demeshko (RUS) e Maksim Gavrilin (RUS)Onde assistir: SporTV
ITÁLIA (Treinador: Roberto Mancini)Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Spinazzola; Jorginho, Barella e Locatelli; Berardi, Insigne e Immobile.
Desfalques: Florenzi (dúvida)
SUÍÇA (Treinador: Vladimir Petkovic)Sommer; Elvedi, Schar e Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Ricardo Rodríguez e Shaqiri; Seferovic e Embolo.

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