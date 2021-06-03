futebol

Itália x República Tcheca: onde assistir e prováveis escalações

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira em amistoso preparatório para Eurocopa, que terá início no próximo dia 11...
LanceNet

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 16:57

Crédito: Itália enfrenta a República Tcheca nesta sexta-feira (MIGUEL MEDINA / AFP
A Seleção Italiana receberá, nesta sexta-feira, a Seleção da República Tcheca no Estádio Renato Dall'Ara, na cidade de Bologna, em amistoso preparatório para a Eurocopa. O confronto terá início às 15:45h (de Brasília), sendo o último dos italianos antes da competição.Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Os italianos estão com uma sequência de sete vitórias seguidas, e não conhecem o sabor da derrota desde 2018. Contra a Seleção da República Tcheca, a 'Azurra' espera seguir com a boa fase para ter, em breve, um bom início de Eurocopa.
A República Tcheca, ao contrário da Itália, não vive um momento tão positivo, e chegam de derrota por 1 a 0 para País de Gales, ainda em março. O amistoso contra os italianos será o primeiro, visto que, antes da Eurocopa, o tchecos ainda enfrentam a Albânia.FICHA TÉCNICAITÁLIA X REPÚBLICA TCHECA
Data e horário: 04/06/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bologna (ITA)Árbitro: Lionel Tschudi (SUI)Assistentes: Sladan Josipovic (SUI) e Matthias Sbrissa (SUI)Onde assistir: Estádio TNT Sports
ITÁLIA (Treinador: Roberto Mancini)Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni e Emerson; Cristante, Barella e Locatelli; Berardi, Insigne e Belotti.
Desfalques: Sensi, Acerbi e Verratti (dúvidas).
REPÚBLICA TCHECA (Treinador: Jaroslav Silhavy)Vaclik; Coufral, Zima, Celustka e Boril; Holes, Soucek, Darida, Král e Jankto; Schick.
Desfalques: Lukás Provod (lesionado).

