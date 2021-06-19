futebol

Itália x País de Gales: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Roberto Mancini luta por primeira colocação do Grupo A, mas comandante já admitiu que pode poupar alguns nomes para o confronto deste domingo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jun 2021 às 12:30

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 12:30

Crédito: ANDREAS SOLARO / POOL / AFP
A Itália recebe o País de Gales neste domingo pela última rodada do Grupo A da Eurocopa, às 13h (horário de Brasília). O confronto vale briga direta pela primeira colocação da chave e os mandantes vivem um ótimo momento após duas vitórias seguidas no início do torneio.Pode poupar
- Temos que continuar jogando como sempre fizemos, de forma ofensiva e dando o nosso melhor. É um jogo importante e sabemos que será difícil pelo calor. Será a terceira partida em 10 dias e há alguns jogadores cansados. Este é, provavelmente, o único confronto que vamos poder fazer alterações, pois depois tudo será decisivo - avaliou Roberto Mancini.
> Veja a tabela da Eurocopa
Gales embalado
O País de Gales também segue invicto no Grupo A após empatar com a Suíça na primeira rodada e derrotar a Turquia em sequência. A seleção de Robert Page consegue se classificar para as oitavas de final com um empate diante da Itália, mas todos sonham com a liderança.
FICHA TÉCNICA:Itália x País de Gales
Data e horário: 20/6/2021, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ITÁLIA (Técnico: Roberto Mancini)Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Verratti, Cristante, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa
Desfalques: Nenhum
PAÍS DE GALES (Técnico: Robert Page)Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Gunter, Williams; Morrell, Allen; Bale, Wilson, James
Desfalques: Nenhum

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

