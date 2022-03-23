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Itália x Macedônia do Norte: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Reta final da luta da seleção tetracampeã mundial por uma vaga na Copa do Mundo do Qatar começa nesta quinta-feira
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LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 16:18

Publicado em 23 de Março de 2022 às 16:18

Nesta quinta-feira, a Itália recebe a Macedônia do Norte pelo duelo dos playoffs da repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A seleção italiana precisa vencer para avançar para a decisão final contra o vencedor do duelo entre Portugal x Tunísia. O confronto, no Estádio Renzo Barbera, está marcado para às 16h45.SEM FAVORITO- Começamos todos iguais, não há time favorito. Em 90 minutos tudo pode acontecer. Todos os jogos devem ser disputados, mesmo aqueles que parecem mais óbvios... Acho que não há um favorito - disse Roberto Mancini, treinador da Itália.
> Confira a tabela das Eliminatórias Europeias JOGO DA VIDAItália faz o primeiro ‘jogo da vida’ contra a Macedônia do Norte. Isto porque precisa vencer para se manter viva na luta por uma vaga na Copa do Mundo do Qatar. Se ganhar, ainda terá mais um confronto para disputar a classificação. Vale lembrar que a seleção italiana não foi à Copa da Rússia em 2018.FICHA TÉCNICAItália x Macedônia do Norte Data e horário: 24/03/2022, às 16h45Local: Estádio Renzo Barbera, em Palermo (ITA)Onde assistir: Space PROVÁVEIS ESCALAÇÕES ITÁLIA (Técnico: Roberto Mancini0Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni e Emerson; Barella, Jorginho e Verratti; Berardi, Immobile e Insigne. MACEDÔNIA DO NORTE (Técnico: Igor Angelovski)Dimitrievski; Musliu, Alioski, Ristovski e Velkovski; Ademi, Bardhi, Churlinov, Nikolov e Ristovski; Trajkovski.
Crédito: MarcoBERTORELLO/AFP

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