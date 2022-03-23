Itália x Macedônia do Norte: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Nesta quinta-feira, a Itália recebe a Macedônia do Norte pelo duelo dos playoffs da repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A seleção italiana precisa vencer para avançar para a decisão final contra o vencedor do duelo entre Portugal x Tunísia. O confronto, no Estádio Renzo Barbera, está marcado para às 16h45.SEM FAVORITO- Começamos todos iguais, não há time favorito. Em 90 minutos tudo pode acontecer. Todos os jogos devem ser disputados, mesmo aqueles que parecem mais óbvios... Acho que não há um favorito - disse Roberto Mancini, treinador da Itália.