Itália x Lituânia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Chegou a hora do último dia de Data-Fifa. E nesta quarta-feira, a Itália, atual campeã do Velho Continente, encara a Lituânia, pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias. O jogo acontece no Mapei Stadium, no Régio da Emília, às 15h45 (de Brasília).
ITÁLIANa liderança do Grupo C com 11 pontos, a Azzurri vem de empate contra a Suíça, fora de casa, na última rodada. O time de Roberto Mancini parou em grande atuação do goleiro Sommer, que chegou a defender cobrança de pênalti do meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho.
LITUÂNIAA Lituânia, por outro lado, faz péssima campanha. Até agora, em quatro partidas disputadas, o time de Valdas Ivanauskas não somou nenhum ponto, sofreu oito gols e marcou apenas um. Na última rodada, a derrota foi para a Bulgária, fora de casa, por 1 a 0.
FICHA TÉCNICA
Itália x LituâniaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo C - 6ª RodadaData e horário: 08/09/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Mapei Stadium, em Régio da Emília (ITA)Árbitro: Craig Pawson (ING)Assistentes: Lee Betts (ING) e Ian Hussin (ING)Transmissão: TNT e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
ITÁLIA (Técnico: Roberto Mancini)Donnarumma; Calabria, Bastoni, Bonucci e Emerson Palmieri; Locatelli, Verratti e Zaniolo; Chiesa, Raspadori e Insigne.
LITUÂNA (Técnico: Valdas Ivanauskas)Setkus; Baravykas, Satkus, Utkus e Vaitkunas; Megelaitis, Simkus e Verbickas; Novikovas, Cernych e Dubickas.