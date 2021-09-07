Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Itália x Lituânia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias
Itália x Lituânia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Campeã europeia busca reencontrar o caminho das vitórias depois de dois empates consecutivos e, para isso, tem compromisso contra a lanterna do Grupo C em casa...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 12:52

LanceNet

LanceNet

Crédito: Divulgação / Site oficial da FIGC
Chegou a hora do último dia de Data-Fifa. E nesta quarta-feira, a Itália, atual campeã do Velho Continente, encara a Lituânia, pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias. O jogo acontece no Mapei Stadium, no Régio da Emília, às 15h45 (de Brasília).
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022ITÁLIANa liderança do Grupo C com 11 pontos, a Azzurri vem de empate contra a Suíça, fora de casa, na última rodada. O time de Roberto Mancini parou em grande atuação do goleiro Sommer, que chegou a defender cobrança de pênalti do meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho.
LITUÂNIAA Lituânia, por outro lado, faz péssima campanha. Até agora, em quatro partidas disputadas, o time de Valdas Ivanauskas não somou nenhum ponto, sofreu oito gols e marcou apenas um. Na última rodada, a derrota foi para a Bulgária, fora de casa, por 1 a 0.
+ Quais clubes contrataram melhor na janela de transferências na Europa? Veja ranking do LANCE!FICHA TÉCNICA
Itália x LituâniaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo C - 6ª Rodada​Data e horário: 08/09/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Mapei Stadium, em Régio da Emília (ITA)Árbitro: Craig Pawson (ING)Assistentes: Lee Betts (ING) e Ian Hussin (ING)Transmissão: TNT e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
ITÁLIA (Técnico: Roberto Mancini)Donnarumma; Calabria, Bastoni, Bonucci e Emerson Palmieri; Locatelli, Verratti e Zaniolo; Chiesa, Raspadori e Insigne.
LITUÂNA (Técnico: Valdas Ivanauskas)Setkus; Baravykas, Satkus, Utkus e Vaitkunas; Megelaitis, Simkus e Verbickas; Novikovas, Cernych e Dubickas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados