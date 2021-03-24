Itália x Irlanda do Norte: saiba onde assistir e as prováveis escalações

A Itália irá encarar a Irlanda do Norte na primeira partida pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 nesta quinta-feira, às 16h45 (horário de Brasília). A seleção dirigida por Roberto Mancini está no Grupo C e tem a Suíça como principal rival pela classificação direta para o Mundial do Qatar.Início de trajeto
- O primeiro jogo é sempre o mais difícil, pois é nossa primeira partida em cinco meses. Estamos falando de um time que não é fácil jogar contra, pois são muito fortes fisicamente e serão um dos nossos rivais mais complicados. Você não pode cometer erros na qualificação para o Mundial - avaliou o comandante.
- Vestir a camisa da Itália me enche de emoção. Era o meu sonho e espero fazer o melhor. Os defensores italianos sempre estiveram entre os melhores do mundo. O time é bom, tem jogado bem e temos que seguir neste caminho. O Brasil nunca entrou em contato. Quando descobri que a Itália queria me chamar, aceitei na hora e minha família ficou feliz - contou Rafael Tolói, zagueiro brasileiro naturalizado italiano.
FICHA TÉCNICA:Itália x Irlanda do Norte
Data e horário: 25/3/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Ennio Tardini, em Parma (ITA)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ITÁLIA (Técnico: Roberto Mancini)Donnarumma; Emerson, Bonucci, Bastoni e Florenzi; Locatelli, Verratti e Barella; Insigne, Immobile e Chiesa
Desfalques: Moise Kean (machucado)
IRLANDA DO NORTE (Técnico: Ian Baraclough)Peacock-Farrell; McNair, J. Evans e Cathcart; Dallas, Davis, Saville, C. Evans e Kennedy; Magennis e Lafferty
Desfalques: Jamal Lewis e Liam Boyce (dúvidas)