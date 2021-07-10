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Itália x Inglaterra: saiba onde assistir e as prováveis escalações da final da Eurocopa

Equipes têm campanhas idênticas, com cinco vitórias e um empate ao longo da competição, e medem forças na capital inglesa. Jogo acontece às 16h (de Brasília)...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 19:54

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 19:54
Crédito: LAURENCE GRIFFITHS, FRANK AUGSTEIN / AFP
Chegou a hora da grande decisão da Eurocopa 2020. Depois de um mês com grandes jogos ao redor do Velho Continente, numa competição que reuniu 11 sedes, Itália e Inglaterra fazem a final do torneio de seleções. O jogo acontecerá neste domingo, no Estádio de Wembley, em Londres, às 16h (de Brasília).
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaITÁLIADepois de ficar de fora da Copa do Mundo de 2018, a seleção italiana passou por um processo de reformulação e chega para a decisão sem perder há mais de 30 jogos. Na Euro, são cinco vitórias e um empate em seis jogos. Nas semifinais, o time de Roberto Mancini eliminou a Espanha nos pênaltis.
Itália x InglaterraEurocopa - Final
ITÁLIA (Técnico: Roberto Mancini)​Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Emerson; Barella, Jorginho e Verratti; Chiesa, Immobile e Insigne.

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