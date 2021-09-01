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Itália x Bulgária: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

Confronto entre os atuais campeões da Eurocopa e a Seleção Búlgara ocorre nesta quinta-feira em Florença, na Itália...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 16:08

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 16:08
Crédito: Frank Augstein / POOL / AFP
Nesta quinta-feira, a Seleção Italiana, atual campeã da Eurocopa, recebe a Seleção Búlgara no Stadio Artemio Franchi, em Florença, pela quarta rodada do Grupo C das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. O confronto entre as duas equipes terá início às 15:45h (de Brasília).
Veja a tabela das EliminatóriasApós conquistar o título da última edição de Eurocopa contra a Inglaterra, a Itália chega nas Eliminatórias da Europa para seguir com a boa fase. Os italianos estão invictos nos três jogos disputados na competição, e esperam mais uma vitória.
A Bulgária, que não conseguiu a classificação para a disputa da Eurocopa, ainda não venceu nestas Eliminatórias. Foram três jogos disputados com duas derrotas e um empate para os búlgaros, que não conseguem uma vitória desde novembro de 2020.FICHA TÉCNICAITÁLIA x BULGÁRIA - Grupo C, Eliminatórias da Europa
Data e horário: 02/09/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Stadio Artemio Franchi, em Florença (ITA)Árbitro: Serdar Gözübüyük (HOL)Assistentes: Joost van Zuilen (HOL) e Johan Balder (HOL)Onde assistir: TNT Sports
ITÁLIA (Treinador: Roberto Mancini)Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci e Emerson; Jorginho, Verratti e Barella; Chiesa, Insigne e Immobile.
BULGÁRIA (Treinador: Yasen Petrov)Mihaylov; Karagaren, Hristov, Antov, Bozhikov e Nedyalkov; Malinov, Kostadinov e Chochev; Despodov e Delev.

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