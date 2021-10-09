Itália x Bélgica: onde assistir, horário e escalações da disputa de terceiro lugar da Nations League

Crédito: Matthias Hangst / POOL / AFP

Neste domingo, a disputa de terceiro lugar da Uefa Nations League ocorrerá entre as seleções de Itália e Bélgica. A partida ocorrerá no Juventus Stadium, na cidade de Turim, e terá início às 10h (de Brasília), com transmissão da TNT Sports.A Itália perdeu a sua vaga na decisão da Nations League ao sofrer uma derrota para a Espanha pelo placar de 2 a 1 que acabou com a sua invencibilidade. Contra os belgas, os italianos buscam um lugar para se redimir da derrota na semifinal.

- Estamos em uma bela jornada e devemos continuar por tanto tempo quanto possível. Temos meninos que podem brincar juntos por mais cinco ou seis anos. Fiquei muito orgulhoso na outra noite do que eles fizeram, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo: enfrentar a Espanha com dez homens é o pior, mas conseguimos ser compactos e marcar gols. Corria o risco de perder por 4 a 0 ou 5 a 0 e, em vez disso, foram muito bons - disse Roberto Mancini, treinador da Itália.

Os belgas sofreram uma dura eliminação para a França na semifinal, perdendo a partida aos 45 minutos do segundo após após sair na frente do placar por 2 a 0. A Bélgica busca, assim como a Itália, uma redenção após uma dura derrota na semi.

- Acho que 24 horas podem fazer uma grande diferença. Agora é a hora de seguir em frente. Houve decepção na noite de quinta-feira e um pouco no dia seguinte. Desde então, tivemos tempo para analisar a derrota. Este jogo contra a Itália marca o início de um novo ciclo para nós - disse Roberto Martínez, treinador da Bélgica.FICHA TÉCNICAITÁLIA X BÉLGICA - NATIONS LEAGUE

Data e horário: 10/10/2021, às 10h (de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Srdjan Jovanovic (SRV)Assistentes: Uros Stojkovic (SRV) e Milan Mihajlovic (SRV)Onde assistir: TNT Sports

ITÁLIA (Treinador: Roberto Mancini)Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bastoni e Emerson Palmieri; Jorginho, Lorenzo Pellegrini e Verratti; Berardi, Chiesa e Kean.