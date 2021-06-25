Itália x Áustria: saiba onde assistir e as prováveis escalações da partida

Chegou a hora da bola rolar pelo mata-mata da Eurocopa. Neste sábado, as equipes começam a fase eliminatória do torneio de seleções do Velho Continente, e a Itália encara a Áustria. O jogo acontece no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, às 16h (de Brasília).
ITÁLIA Roberto Mancini foi claro antes da partida. Para o comandante da Azzurri, sua equipe deve continuar fazendo o trabalho da fase de grupos para seguir em frente.
- Agora começa outro torneio. Se os rapazes continuarem a jogar como estão, estou contente. É tudo o que peço - disse Roberto Mancini.
ÁUSTRIAO técnico Franco Foda elogiou a Itália, que não perde há 30 jogos, mas o comandante disse que pode ser que tenha chegado o momento.
- Nesta fase do torneio, não há adversários fáceis. A Itália não perde há uma eternidade, mas talvez chegue um momento em que volte a perder. Será importante para nós nos prepararmos com foco, e então faremos tudo o que pudermos para vencer em Londres. Vai ser difícil, mas a equipe está ansiosa e pronta. Eu tenho um plano - disse Franco Foda.
FICHA TÉCNICA
Itália x ÁustriaEurocopa - Oitavas de final
Data e horário: 26/06/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Anthony Taylor (ING)Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)Transmissão: SporTV
ITÁLIA (Técnico: Roberto Mancini)Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Spinazzola; Barella, Jorginho e Locatelli; Berardi, Immobile e Insigne.
ÁUSTRIA (Técnico: Franco Foda)Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger e Alaba; Laimer, Grillitsch e Schlager; Sabitzer, Baumgartner e Arnautovic.