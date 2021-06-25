Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Itália x Áustria: saiba onde assistir e as prováveis escalações da partida

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Eurocopa, no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. Partida acontece às 16h (de Brasília)...
25 jun 2021 às 14:23

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 14:23

Crédito: ALBERTO LINGRIA, DEAN MOUHTAROPOULOS / POOL / AFP
Chegou a hora da bola rolar pelo mata-mata da Eurocopa. Neste sábado, as equipes começam a fase eliminatória do torneio de seleções do Velho Continente, e a Itália encara a Áustria. O jogo acontece no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, às 16h (de Brasília).
+ Veja a tabela, o chaveamento e os jogos da EurocopaITÁLIARoberto Mancini foi claro antes da partida. Para o comandante da Azzurri, sua equipe deve continuar fazendo o trabalho da fase de grupos para seguir em frente.
- Agora começa outro torneio. Se os rapazes continuarem a jogar como estão, estou contente. É tudo o que peço - disse Roberto Mancini.
ÁUSTRIAO técnico Franco Foda elogiou a Itália, que não perde há 30 jogos, mas o comandante disse que pode ser que tenha chegado o momento.
- Nesta fase do torneio, não há adversários fáceis. A Itália não perde há uma eternidade, mas talvez chegue um momento em que volte a perder. Será importante para nós nos prepararmos com foco, e então faremos tudo o que pudermos para vencer em Londres. Vai ser difícil, mas a equipe está ansiosa e pronta. Eu tenho um plano - disse Franco Foda.
+ A sensação da Eurocopa: conheça o elenco da seleção da ItáliaFICHA TÉCNICA
Itália x ÁustriaEurocopa - Oitavas de final
Data e horário: 26/06/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Anthony Taylor (ING)Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)Transmissão: SporTV
ITÁLIA (Técnico: Roberto Mancini)Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Spinazzola; Barella, Jorginho e Locatelli; Berardi, Immobile e Insigne.
ÁUSTRIA (Técnico: Franco Foda)Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger e Alaba; Laimer, Grillitsch e Schlager; Sabitzer, Baumgartner e Arnautovic.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados