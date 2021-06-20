futebol

Itália vence País de Gales e termina fase de grupo da Euro com 100%

Equipe de Roberto Mancini dominou a primeira etapa e saiu na frente com Pessina. No segundo tempo, Itália administrou o resultado com um jogador a mais...

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 14:50

LanceNet

Crédito: Itália dominou confronto contra o País de Gales (ALBERTO LINGRIA / POOL / AFP
A Itália conquistou mais uma vitória na Eurocopa e terminou o Grupo A com 100% de aproveitamento. A vítima da vez foi o País de Gales, que saiu derrotado do Estádio Olímpico de Roma por 1 a 0. Pessina foi o autor do tento em uma partida onde o técnico Roberto Mancini poupou suas principais estrelas, mas ainda assim dominou o confronto.SÓ DEU ITÁLIAA equipe de Roberto Mancini dominou a primeira etapa e desperdiçou muitas chances de abrir o placar com Tolói, Chiesa e Belotti. O gol da Azzurra saiu apenas aos 38 minutos em cobrança de falta ensaiada batida por Verratti para Pessina desviar na primeira trave e botar a bola na bochecha da rede. O atacante teve outra chance em sequência ao receber cruzamento da esquerda e desviar com a ponta da chuteira com desvio na zaga rival com muito perigo.
QUASE O SEGUNDONo início da segunda etapa, Bernardeschi cobrou falta da intermediária e carimbou a trave do País de Gales. Aos 10, a equipe visitante ficou com um jogador a menos por conta da expulsão de Ampadu. Aos 19, Chiesa recebeu passe em profundidade, tocou para Belotti chegar finalizando e colocar Ward para realizar boa defesa com o joelho.
ALÍVIOA grande chance do País de Gales aconteceu aos 30 minutos nos pés de Gareth Bale finalizando livre dentro da área após sobre de bola em cobrança de falta, mas para longe. No entanto, o zero no placar não fez falta na classificação e a equipe de Robert Page conquistou classificação para as oitavas de final na segunda colocação do Grupo A.

