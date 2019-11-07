Itália vence o Equador e avança às quartas de final do Mundial Sub-17

A comunidade italiana no Espírito Santo pode comemorar. No início da noite desta quinta-feira (07), a Azurra venceu o Equador por 1 a 0, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo Sub-17, onde vai enfrentar o Brasil na próxima segunda-feira (11), no estádio Olímpico, em Goiânia. Uma vitória com o DNA do futebol italiano. No momento em que era pressionada na partida, a Itália chegou ao gol em cobrança de falta do meia Oristanio. Enquanto a Itália vai se preparar para o jogo contra o Brasil, o Equador dá adeus à competição e vai ter que pegar o voo de volta para casa.
às 20h, os capixabas podem assistir Paraguai e Argentina pelas oitavas de final. No próximo domingo, o estádio recebe mais duas partidas das quartas de final. Holanda e o vencedor de Paraguai e Argentina jogam às 16h30, e Coreia do Sul e México se enfrentam às 20h.
O jogo
A partida começou equilibrada . Mais objetivo, o Equador conseguiu criar mais e teve duas boas chances de marcar em chutes da entrada da área. Do outro lado, a Itália forçava as tabelas pelo meio e facilitou a vida da defesa equatoriana. Em "retribuição", a seleção sul-americana tinha dificuldades na saída de bola e, em duas oportunidades, deu a bola nos pés dos atacantes italianos, que não souberam aproveitar.
No segundo tempo, o Equador assumiu uma postura mais ofensiva. Criou muitas jogadas, mas pecou demais nas finalizações e não conseguiu abrir o placar. Os sul-americanos chegaram a ter um pênalti marcado, mas o árbitro australiano Chris Beath voltou atrás ao checar o árbitro de vídeo. Do outro lado do gramado, a Itália foi cirúrgica. Aos 31 minutos do segundo tempo, os italianos chegaram ao gol. Oristanio cobrou falta de canhota, do meio da rua, a bola faz uma curva e engana o goleiro López. Depois bastou administra o jogo para assegurar a vitória.