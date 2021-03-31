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futebol

Itália vence a Lituânia fora de casa e segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Europeias

Azzurri busca classificação para a Copa do Mundo depois de ficar de fora do último Mundial. Time de Roberto Mancini tem três vitórias em três jogos nas Eliminatórias...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 18:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 18:44
Crédito: Divulgação / Site oficial da Federação Italiana
Depois de ficar de fora da última Copa do Mundo, a Itália segue firme em busca de voltar ao Mundial no próximo ano. Nesta quarta-feira, pela terceira rodada das Eliminatórias, a Azzurri visitou a Lituânia e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Sensi e Immobile.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022DOMÍNIOMesmo jogando fora de casa, a Itália tomou conta da primeira etapa, criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu marcar. No início, Pellegrini viu seu chute passar rente à trave e no final o ítalo-brasileiro Emerson Palmieri parou no goleiro Svedkauskas.
PONTARIA AFIADAA segunda etapa foi diferente e logo com dois minutos Sensi abriu o placar. Locatelli tocou para a entrada da área e o camisa 12 contou com desvio na marcação para fazer o gol. Nos acréscimos, Barella foi derrubado dentro da área e Immobile, de pênalti, fechou a conta.
100% DE APROVEITAMENTOCom o resultado, a Itália conquistou a terceira vitória nas Eliminatórias e está com 100% de aproveitamento. A Azzurri lidera o Grupo C, enquanto a Suíça está em segundo.
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SEQUÊNCIA​As Eliminatórias agora sofrem uma pausa para a Eurocopa e retornam somente no segundo semestre. Na próxima rodada, a Itália encara a Bulgária, enquanto a Lituânia joga contra a Irlanda do Norte. Os duelos acontecem no dia 2 de setembro.

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