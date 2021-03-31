Itália vence a Lituânia fora de casa e segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Europeias

Depois de ficar de fora da última Copa do Mundo, a Itália segue firme em busca de voltar ao Mundial no próximo ano. Nesta quarta-feira, pela terceira rodada das Eliminatórias, a Azzurri visitou a Lituânia e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Sensi e Immobile.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022DOMÍNIOMesmo jogando fora de casa, a Itália tomou conta da primeira etapa, criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu marcar. No início, Pellegrini viu seu chute passar rente à trave e no final o ítalo-brasileiro Emerson Palmieri parou no goleiro Svedkauskas.
PONTARIA AFIADAA segunda etapa foi diferente e logo com dois minutos Sensi abriu o placar. Locatelli tocou para a entrada da área e o camisa 12 contou com desvio na marcação para fazer o gol. Nos acréscimos, Barella foi derrubado dentro da área e Immobile, de pênalti, fechou a conta.
100% DE APROVEITAMENTOCom o resultado, a Itália conquistou a terceira vitória nas Eliminatórias e está com 100% de aproveitamento. A Azzurri lidera o Grupo C, enquanto a Suíça está em segundo.
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SEQUÊNCIAAs Eliminatórias agora sofrem uma pausa para a Eurocopa e retornam somente no segundo semestre. Na próxima rodada, a Itália encara a Bulgária, enquanto a Lituânia joga contra a Irlanda do Norte. Os duelos acontecem no dia 2 de setembro.